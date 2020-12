Lors du dernier conseil communal de l’année, le collège a proposé aux élus de donner leur avis sur une proposition visant à faire passer une partie de l’ancien site industriel de la Sucrerie en zone agricole. La position de la majorité est de recommander que cela ne se fasse pas, et elle a été suivie par l’ensemble des conseillers puisque le non a été voté à l’unanimité.

Aujourd’hui, une surface de 9,5 hectares est classée en zone d’activités économiques et industrielles à la Sucrerie et pourrait, sans contrarier les plans pour l’avenir du site, passer sous statut de zone agricole. Mais peut-être plus tard, par exemple si la Ville de Genappe concrétise un projet de création d’une petite zone d’artisanat sur son territoire, par exemple à l’arrière des infrastructures de Renault Motors.