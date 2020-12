Le permis unique refusé au promoteur qui veut aménager un appart-hôtel dans le bâtiment dit « hôtel de Rifflart d’Ittre », rue de Soignies à Nivelles, a fait du bruit ce week-end. Confirmant le refus, le premier échevin Pascal Rigot nous avait précisé que le DNF et que l’Agence wallonne du patrimoine avaient remis un avis défavorable et que dans ses conditions, à son sens, le dossier devait être revu de manière importante.

Le collège, lors de l’élaboration du dossier, avait soutenu l’idée d’un appart-hôtel dans le centre-ville et ce week-end, le bourgmestre Pierre Huart a tenu à rappeler l’importance du projet, dans une zone où à part deux écoles et l’hôpital - dont on sait qu’il va déménager dans quelques années -, il n’y a pas grand-chose.

D’accord, le Département de la Nature et des Forêts n’est pas favorable parce que trois arbres remarquables devront être abattus mais le maïeur aclot précise, comme le souligne d’ailleurs le document de 40 pages refusant le permis, que cet avis a été remis hors délai. Comme celui de l’Agence wallonne du patrimoine d’ailleurs.

Pour Pierre Huart, le refus de permis est dès lors uniquement « technique », pour un problème de forme lié à l’aspect « géothermie » du dossier, qui aurait dû faire l’objet d’une procédure séparée.

« La procédure est longue et l’investissement privé est important: il ne faut pas le décourager », martèle le maïeur.

Le premier échevin Pascal Rigot, lui, reste dans sa ligne. « Si l’idée de changer l’affectation du bâtiment est bonne, le permis est officiellement refusé, avec une motivation pointant divers éléments. Je suis prêt au dialogue avec le promoteur mais je pense que le dossier est à revoir. »