Le 14 juillet 2018, alors que la Belgique entière attendait d’assister en direct aux rencontres du Mondial, un détenu de la prison de Nivelles s’escrimait en vain, depuis l’établissement pénitentiaire, à contacter par téléphone les membres de sa famille. Un gardien lui a fait remarquer qu’il avait autre chose à faire que de l’accompagner pour des allers-retours entre sa cellule et les téléphones. Et le ton est sérieusement monté.

D’après l’agent pénitentiaire, Fouad M. s’est emparé d’un bol qui se trouvait sur la table de la cellule, et lui a lancé au visage. Il a eu le réflexe de placer ses mains devant lui pour se protéger mais le récipient s’est brisé et lui a entaillé les doigts. L’agresseur, que deux codétenus avaient tenté de calmer sans y parvenir, a dû être neutralisé par trois gardiens et emmené en cellule d’isolement.

Cité en correctionnelle pour s’expliquer sur ces faits de coups et blessures volontaires, Fouad M. était très énervé, lundi sur le banc des prévenus. À le suivre, il s’est fâché parce qu’on lui parlait en arabe alors qu’il exigeait de son interlocuteur des phrases en français ou en néerlandais. Alors l’agent pénitentiaire l’a poussé sur la table pour le frapper, ce qui a eu pour effet de projeter le fameux bol.

En clair, le prévenu estime n’avoir rien à se reprocher. Et affirme qu’il a par la suite fait l’objet d’un véritable passage à tabac.

Cette version a fort peu convaincu le ministère public. Au vu du casier judiciaire déjà plus que fourni de l’intéressé, une peine d’un an d’emprisonnement ferme et une amende de 200 euros ont été requises à son encontre. L’avocate de la défense, elle, estime qu’un doute subsiste et qu’il doit profiter à son client. Jugement le 14 octobre.