Dans le cadre de la relance économique, la commune de Rixensart avait déjà réalisé diverses opérations de type “chèques à la consommation locale”. Fin août 2020, des premiers chèques “Destination’Rix” disponibles sur commande permettaient aux citoyens de réaliser des économies au sein des commerces participants. Dans le même temps, des chèques sport et culture de 10€ étaient également lancés pour soutenir ces deux autres secteurs fortement touchés par la crise.

Un an plus tard, le conseil communal rixensartois a validé une nouvelle opération de type “chèques cadeaux”. Si le but est le même – à savoir permettre aux ménages de faire des économies tout en consommant local – la procédure sera cette fois-ci différente.

“Dans la pratique deux chèques de 5€ vont être envoyés à l’ensemble des ménages rixensartois, précise Vincent Garny, l’échevin des Commerces et des Finances. Deux chèques qui permettront aux citoyens de bénéficier de cette remise pour autant qu’ils dépensent au moins 20 euros au sein des commerces participants. Ce qui signifie qu’on octroie 25 % de réduction aux citoyens tout en soutenant les commerces qui sont restés fermés au minimum un mois à cause de la crise et qui souhaitent prendre part à l’opération.”

Pour le moment, une vingtaine de commerces rixensartois ont déjà marqué leur accord pour participer à cette nouvelle opération. Une liste qui devrait s’enrichir au fur et à mesure des prochains jours et qui est disponible sur le site web de la commune. Précisons enfin que ces deux nouveaux chèques de 5 euros seront valables jusqu’au 31 décembre prochain.

“On salue l’opération, s’est satisfait Vincent Darmstaedter, conseiller communal Ecolo. D’autant plus qu’on considère les modalités meilleures que pour la précédente vu que les citoyens recevront d’office les deux chèques de 5 euros et qu’ils n’auront plus à les réserver, ni à les payer à l’avance. Ce qui selon nous avait dû freiner le succès de la précédente opération.”