Pour déterminer quelles communes sont plus ou moins respectueuses des animaux selon ses critères, l’association de défense des animaux Gaia a demandé aux communes elles-mêmes de répondre à un questionnaire de plus de 80 questions, portant sur 10 grandes thématiques parmi lesquelles la désignation d’un référent "bien-être animal", la collaboration avec les autres acteurs du secteur (refuges, police, vétérinaires, etc.), la sensibilisation de la population et des enfants au bien-être animal, la mise en place d’un programme complet de gestion des chats errants, un contrôle de la population de pigeons respectueux des animaux, l’absence d’animaux vivants sur les marchés et autres lieux d’exposition, l’interdiction de tirer des feux d’artifice ou encore, l’impossibilité d’obtenir des autorisations d’abattage à domicile.