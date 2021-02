C’est avec un gros pull, un bonnet, sans lumière et avec les fours et frigos éteints que Rebecca Casrouge nous a reçus ce mercredi au sein de son établissement horeca : « Monsieur Bowl » à Genval.

Flambant neuf, l’établissement a pourtant bien ouvert ses portes il y a peu – en take-away évidemment – mais un coup d’arrêt inattendu est venu stopper net les premières et bonnes ventes. L’électricité lui a purement et simplement été coupée par Luminus, son fournisseur.

« On a ouvert le 28 décembre dernier , raconte Rebecca Casrouge, la gérante. On a repris le contrat d'énergie de la précédente locataire et tout a bien fonctionné pendant un mois. Puis du jour au lendemain (le 1er février) on n'avait plus rien ». Plus que problématique pour un restaurant, flambant neuf et en pleine crise sanitaire de surcroit. « J'ai contacté Luminus - avec le renfort de mes amis - pour en savoir plus. Et là j'ai halluciné, on nous a signifié : « qu'au vu de la santé de mon numéro de TVA, je ne pouvais pas être cliente chez eux".

Le tout sans qu'aucun courrier ou avertissement ne me soit adressé, continue la gérante. Alors ok, ils ne m'avaient pas confirmé par écrit que tout était en ordre. Ok Luminus est une entreprise privée et ils ont le droit de choisir leurs clients, mais personne ne m'a averti que ça allait être coupé. Ça a été une belle baffe alors que je viens de lancer le take-away et que ça a fonctionné du tonnerre pour le lancement... »



De l'incompréhension, Rebecca est ensuite passée un autre sentiment : la colère. « On a continué les démarches auprès de Luminus et finalement un de leur technicien nous a expliqué qu'un certain profilage des clients était mis en place et donc qu'en tant qu'établissement Horeca, j'étais susceptible d'être une cliente sensible. C'est HALLUCINANT. L'activité vient d'être lancée, je n'ai jamais eu aucun problème avec Luminus et là je n'ai plus droit à être à être cliente. Je suis littéralement sur le cul. »

« J'ai le droit de prendre un nouveau bail commercial de 9 ans, j'ai le droit de payer mes impôts, mes charges sociales, ma mutuelle, mes obligations d'employeur, mes assurances, etc. Mais je n'ai pas le droit d'avoir un contrat d'énergie à 65€ par mois. Merci Luminus. », s'est notamment fendue la gérante de Monsieur Bowl sur les réseaux sociaux.

Une gérante qui cherche actuellement toujours une solution. « Grâce à mes amis, les marchandises ne sont pas perdues, mais sans électricité, il fait glacial et le take-away ne peut pas fonctionner. Alors ORES doit passer aujourd'hui (ce mercredi) pour trouver une solution. Mais en attendant, je cherche un nouveau fournisseur ", conclut Rebecca Casrouge.

À bon entendeur...

Luminus reconnaît une erreur technique et s’excuse

Du côté de Luminus, on n'élude pas le dossier. Récemment le fournisseur d'énergie s'est même fendu d'une réponse via les réseaux sociaux. Et en coulisses, une solution est recherchée. « On est occupés à faire toute la lumière sur le dossier , explique Anne Grandjean, du service communication. M ais s'il y a probablement une erreur - de notre part - elle est soit technique, soit due à une mauvaise communication ou une erreur humaine. Mais il ne s'agit que d'une erreur. »

Pas question selon Luminus de cibler sa clientèle Horeca. « Le twist s'est surement produit lors du changement de locataire. On met tout en ouvre pour régler ce problème en tout cas. On est bien entendu désolés pour les désagréments survenus et si elle accepte nos excuses, on prolongera/mettra en place le contrat ."



Ce mercredi après-midi, le souci technique se confirmait. " Il s'agissait d'un problème lié au disjoncteur , ajoute Luminus. ORES est passé sur place pour régler le problème, c'est donc en ordre de ce point de vue-là. "



Enfin, pour ce qui est du profilage prétendument pratiqué par Luminus, il n'en est rien selon le fournisseur d'électricité. "D es propos malheureux ont bien été tenus, mais on ne met en place aucun profilage ou autre stratégie par rapport à l'Horeca ."