Ce mercredi 1erjuin, l’échevin des Finances, Vincent Garny (NAP-MR), présentait le résultat des comptes 2021 au conseil communal. Ces comptes se clôturent avec un déficit de 335000€, mais avec un résultat positif de 5244000€ en global.

Un résultat rassurant pour l’échevin, qui constate que les comptes communaux tiennent le coup après plus de deux ans de crise sanitaire. "Cela confirme la solidité financière de la commune, qui garde des réserves importantes pour faire face aux difficultés. On l’a vu durant la crise sanitaire. Sur 2020 et 2021, les finances ont été impactées d’environ 2 millions d’euros à l’ordinaire. Nos réserves antérieures et la bonne santé de nos finances permettent justement d’y faire face."