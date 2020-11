Bien en dessous du taux de couverture minimum du coût vérité en matière de collecte et de traitement des déchets, Rixensart s’est vue obligée de revoir sa taxation à la hausse pour 2021. En cause : les coûts fixes liés aux déchets qui ont été sous-évalués et/ou sont en augmentation par rapport aux prévisions de l’InBW. Bilan : pour compenser ces "pertes", la commune devait taxer davantage les citoyens. Mais plutôt que de cibler tout le monde, Rixensart a pris l’option de faire trinquer les plus gros producteurs de déchets.