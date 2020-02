Robert a surtout avalé de travers lorsque l’employée lui a fait payer le sandwich, sans aucune excuse.

Alors qu’ils étaient de passage lundi à Nivelles, Robert et une amie ont décidé d’aller manger un bout dans une sandwicherie sur l’heure du midi. Celui-ci s’est commandé un sandwich de la maison, au rôti, lardons, sauce audalouse et garni d’une petite salade. Mais arrivé au milieu de la baguette, il mord sur quelque chose d’inhabituel.

“J’ai commencé à manger puis j’ai eu l’impression de mordre dans du fer vers le milieu de la baguette et là, j’ai vu que c’était un boulon”, explique Robert.

Celui qui est aussi ambulancier bénévole à l’A.C.S. La Hulpe estime que l’incident aurait pu être bien plus grave si c’était arrivé à quelqu’un d’autre. “Pour un enfant ou une personne âgée, ça aurait pu être dramatique. Je suis ambulancier, on pense à forcément à ce genre de choses. Je ne trouve pas ça normal, ça ne doit pas arriver. Ça pourrait provoquer une obstruction des voies respiratoires.”

Mais ce n’est pas tant la présence du bout de métal dans son sandwich que Robert déplore, mais plutôt la réaction du personnel présent sur place. Il explique que la jeune femme à la caisse n’a pas daigné s’excuser et n’a même pas fait de geste commercial. “Les personnes sont restées de marbre et n’ont pas eu de réaction professionnelle. Je n’ai eu aucune excuse, pas de geste commercial. Si j’avais eu au moins des excuses, je n’aurais pas fait tout ce foin, mais là, je ne peux pas laisser passer ça.”

Contactée, une employée de la sandwicherie présente au moment des faits confirme qu’il y avait bien un bout de métal dans le sandwich du client… mais qu’il s’agissait d’un aimant. Elle dément par contre la version de Robert, qui affirme ne pas avoir eu de geste commercial. “Mes collègues se sont excusées plusieurs fois et lui ont fait une remise sur son sandwich, assure-t-elle. La collègue qui s’en est occupée est assez jeune, on vient de l’engager. Il y avait du monde, elle a été un peu stressée par la situation et aurait dû offrir le sandwich. La responsable est arrivée par après et s’est même excusée.”

L’employée explique que le personnel utilise des aimants pour faire tenir les papiers de commande au-dessus de l’espace de préparation des sandwichs. L’un d’eux se serait donc détaché et aurait fini dans la baguette. Suite à ces événements, le patron a décidé de changer de système et d’installer des pinces métalliques pour pouvoir accrocher ces bons de commande.