«Donnez du rêve à un enfant placé dans une institution en lui offrant un livre pour Noël». Tel est le message que veut faire passer le Rotary Club de Genval. À l’approche des Fêtes de Noël, ses membres remettent une nouvelle fois sur pied l’opération «Livres pour Noël», qui en est à sa dixième édition !

« Cette année, on collabore avec une vingtaine d’institutions de la Mazerine (Lasne, La Hulpe, Rixensart) et des environs. Ce qui représente 475 enfants âgés de 0 à 18 ans, précise Thierry Scoumanne, coordinateur de l’action pour le Rotary de Genval. Et 11 librairies locales ont accepté de jouer le jeu une fois de plus. »

Dans la pratique, dans chacune des 11 librairies participantes, une boîte à livres a été déposée avec une liste de lecture qui correspond aux besoins des institutions. Chaque client ou sympathisant de l’action peut alors y acheter un livre (une bd, etc…) et le déposer dans la boîte. Elle n’attend plus que vos dons pour se remplir !

« Ces boîtes ont été décorées par les enfants des institutions, elles sont donc assez facilement repérables dans les librairies, continue Thierry Scoumanne. Heureusement d’ailleurs que ces librairies peuvent rester ouvertes malgré la situation, ce qui nous a permis de perpétuer notre opération, pour la dixième année d’affilée. »

Les dons seront récoltés jusqu’à la mi-décembre, pour pouvoir être déposés à temps aux pieds des sapins.

La liste des librairies participantes

Librairie Club – Braine-l’Alleud, Librairie Le Baobab – Braine-l’Alleud, Librairie Club - Papeteries Genval, Librairie Le Paon – Genval gare, Librairie du Drugstore 2.0 – Lasne, Librairie des Saules – Ohain, Librairie de la Bachée – Plancenoit, Librairie Le Chat Botté – Rixensart, Librairie du Quai du Tram – Rixensart, Librairie Graffiti – Waterloo, Librairie de l'Eglise - La Hulp