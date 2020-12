Au vu des va-et-vient des bulldozers autour de la carrière de Quenast ces dernières semaines et des panneaux annonçant l’octroi de permis placardés devant le site, les riverains présageaient le début des travaux de la Route de Montagne. Ils ont donc introduit un recours en suspension d’extrême urgence auprès du Conseil d’État. Mais la plus haute instance juridique du pays vient de statuer et a rejeté la procédure du comité de quartier de Quenast, Le Pavé.

Pour rappel, le projet de l’exploitant de la carrière, la société Sagrex, est d’engloutir la drève Léon Jacques, traversée quotidiennement par quelque 8 000 véhicules, afin d’étendre la fosse d’extraction qui sera à court de porphyre d’ici cinq ans. Le Pavé estime que cette route de substitution, reliant la N6 et l’A8 et passant à proximité de certaines habitations, aurait des conséquences visuelles, écologiques, acoustiques et sanitaires désastreuses pour les Quenastois.

Déboutés par le Conseil d’État, les riverains restent toutefois confiants.