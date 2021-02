Les opposants à la Route de Montagne, à Rebecq, remportent une bataille face à l'exploitant de la carrière de Quenast. Le Conseil d'État a cassé ce lundi le permis octroyé à Sagrex pour la construction de cette nouvelle route, censée remplacer la drève Léon Jacques. L'exploitant de la carrière envisageait de construire cette voirie afin d'étendre la fosse d'extraction qui arrive à court de porphyre, utilisé notamment dans le ballast.

Dans son arrêt, le Conseil d'État relève que le dossier a été saucissonné, comme le reprochaient les riverains depuis le début de leur opposition. La plus haute juridiction administrative estime que le projet aurait dû faire l'objet d'une seule et même demande de permis, au lieu de plusieurs demandes successives. Elle considère en effet que la construction de la route, la suppression de la drève et l'extension de la carrière font partie d'un projet unique. Et que Sagrex aurait dû réaliser une seule évaluation des incidences sur l'environnement. "C'est un argument que l'on fait valoir depuis le début et nous sommes très heureux que le Conseil d'État nous ait entendu", se réjouit Célie Van Audenhaege. Notons que si cette décision intervient si rapidement, c'est parce que l'auditeur du Conseil d'État a activé la procédure accélérée, qui ne peut être activée que lorsqu'il y a une illégalité manifeste.

C'est donc une victoire du comité de quartier Le Pavé, qui estime que cette route de substitution, reliant la N6 et l’A8 et passant à proximité de certaines habitations, aurait des conséquences visuelles, écologiques, acoustiques et sanitaires désastreuses pour les Quenastois. Leur recours contre l'ouverture de voirie, approuvée par le conseil communal de Rebecq et validée par la Région, est toujours pendant au Conseil d'État.

Contacté, l'exploitant de la carrière dit prendre connaissance de l'arrêt du Conseil d'État, avant d'envisager la suite à donner à ce dossier. Sagrex ne dispose donc plus de permis et devra introduire une demande de permis unique.