Face à l’épuisement des ressources dans la fosse d’extraction actuelle, la société Sagrex, exploitant la carrière de Quenast, souhaite pouvoir l’étendre vers le sud afin de puiser davantage de porphyre, matière utilisée notamment dans le ballast et l’asphalte.

Mais la condition préalable à cette extension est la création d’une voirie de substitution à la drève Léon Jacques, située dans la zone visée par l’extension et traversée par 8 000 véhicules par jour. L’exploitant a alors introduit une demande de permis en mars 2019 pour la création d’une nouvelle route, baptisée depuis route de Montagne, entre la N6 et l’A8 via la route Industrielle.