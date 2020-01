Benoît demande aux artificiers en herbe de tenir compte des fermes et leurs animaux.

Plus que jamais, le débat fait rage entre les amateurs de feux d'artifice attachés aux traditions du Nouvel An et les défenseurs des animaux, sensibles aux traumatismes provoqués chez nos compagnons. Alors qu’ils sont interdits dans toutes les communes de la province, sauf sur autorisation spéciale du bourgmestre ou du collège communal, des feux d'artifice privés ont été tirés un peu partout en Brabant wallon mardi soir. Au grand dam des propriétaires d'animaux... mais aussi des fermiers. Chez Benoît Beelen, qui possède une ferme à Cortil-Noirmont (Chastre), on a eu très peur.

Au lendemain du réveillon qu'il a fêté dans le village, le Chastrois est allé voir ses chevaux pour les faire sortir. C'est qu'il les avait fait rentrer expressément le mardi soir pour éviter qu'ils ne prennent peur avec le bruit et qu'ils sautent au-dessus des clotûres. "J’ai retrouvé ma pouliche tout effrayée et en pleurs, coincée sous la barrière, nous raconte-t-il. J’ai ouvert la barrière, elle s'est levée et est tombée aussi vite. Elle a tenté de s'enfuir en dessous de la barrière et s'est fait mal au genou tellement elle s'est débattue. Elle boite et a genou gonflé. Le soir, elle ne voulait plus rentrer dans son box. Elle a été traumatisée."

Benoît a appris que des feux d'artifice ont été tirés non loin de sa ferme, durant une quinzaine de minutes. Il condamne fermement ces agissements. "Je suis content de ne pas l’avoir retrouvée morte, elle aurait pu y passer. Il y a moyen de faire une fête sans provoquer de tels désagréments et surtout pas dans des endroits où il y a des animaux. À 500 mètres d'ici, il y a des porcs, des animaux cardiaques aussi. Les feux d’artifice, on fait ça ailleurs que tout près des fermes !"