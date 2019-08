Sabine souffre d'une commotion cérébrale et de multiples hématomes. Elle a une incapacité de 8 jours.

Elle en parle encore avec des sanglots dans la voix et les larmes aux yeux, près d’une semaine après les faits. "Jamais je n’aurais pensé en arriver là", résume-t-elle. Sabine (42 ans) est encore en état de choc suite à la violente agression qu’elle a subie jeudi dernier et il y a de quoi : parmi ses agresseurs, se trouvait la fille de son ex-compagne qui voulait en découdre avec son ex-belle-mère. La jeune femme de 22 ans a rallié quatre amis pour se venger sur la victime.

Car c’est bien de ça qu’il s’agit : les cinq jeunes s’en sont pris à Sabine pour lui faire payer le mal qu’elle aurait causé à son ex-compagne, par ailleurs conseillère communale à Chastre. Au terme d’une relation de deux ans et demi, cette dernière ne souhaitait plus voir Sabine mais avait accepté de dialoguer avec elle par mail. Elle n’aurait pas supporté les mails de Sabine qui demandait qu’elles puissent se rencontrer pour conclure la relation en bons termes.

Mise au courant de la rupture difficile entre les deux femmes, la fille de son ex a semble-t-il voulu jouer les justiciers et donner une correction à Sabine qu’elle a pourtant fréquentée pendant deux et demi. Alors qu’elle se rendait chez un ami de Chastre jeudi dernier vers 15 heures, Sabine est passée en voiture devant le garage Thunissen le long de la rue des Golards, où se trouvait son ex-belle-fille, son petit copain et deux autres amis. Ceux-ci l’ont pris en chasse à bord de deux véhicules et l’ont bloquée sur la route. " Je suis sortie pour discuter et la fille m’a alors attrapée par le cou avec ses deux mains et m’a tirée vers elle, nous raconte-t-elle. J’ai reçu un coup de genou et j’ai été griffée. "

Sabine est parvenue à se défaire de ses agresseurs et est repartie en voiture. Téméraire, elle a toutefois rebroussé chemin et a décidé de ne pas se laisser intimider par cinq jeunes. " J’ai discuté calmement avec l’un d’eux lorsque tout d’un coup, un autre est arrivé et m’a porté six à sept coups à la tête. Pendant ce temps, la fille filmait la scène avec son téléphone. "

Résultat, la victime souffre d’une commotion cérébrale, de multiples hématomes et d’une incapacité de travail de 8 jours. Elle a porté plainte pour coups et blessures auprès de la police locale pour que les faits ne restent pas impunis. " On ne fait pas justice soi-même. Je veux qu’ils se rendent compte de la violence de leurs actes. Car s’ils l’ont fait avec moi, ils le feront avec d’autres. Ils ont été trop loin, c’est inacceptable ", conclut Sabine, qui espère atteindre des témoins de la scène.

Nous avons tenté d’entrer en contact avec la partie adverse mais celle-ci n’a pas donné suite à nos demandes répétées.