Les étudiants et l’Université ont finalement trouvé un accord sur une période transitoire

L’occupation de la salle Salmigondis par les étudiants a pris fin dans la nuit de dimanche à lundi et ce lundi après-midi, elle était complètement vide. L’occupation des locaux pour empêcher une réaffectation des lieux par l’UCLouvain n’est plus d’actualité. Durant plusieurs jours, la semaine dernière un collectif avait organisé un blocus sur place, 24 heures sur 24, pour empêcher des travaux de réaménagement.

L’Université comptait transformer cet ancien centre de calculs situé sur la place des sciences en un learning center avec une salle de cours et d’étude équipée de nouvelles technologies alors que les étudiants, de leur côté, voulaient prolonger l’affectation en salle culturelle où étaient organisée, depuis plus de vingt ans, des activités d’animation.

De discussions ont eu lieu vendredi et finalement, l’accord intervenu a été officialisé lundi. Dès le 7 janvier, la salle Salmigondis accueillera des examens et après quelques aménagements (acoustiques notamment), elle servira dès que possible pour les cours des étudiants du secteur sciences et technologies, qui sont de plus en plus nombreux.

Mais une période transitoire est prévue et durant le deuxième quadrimestre, deux ou trois fois par semaine en dehors des horaires de cours, la Salmigondis pourra encore accueillir certaines activités. Durant cette période, les membres du collectif et l’université continueront à discuter des alternatives les plus adéquates.

L’UCLouvain s’engage également, durant quatre ans, à financer une bonne partie du différentiel de coût qu’entrainerait la délocalisation des activités étudiantes dans d’autres salles de Louvain-la-Neuve. L’Université précise au passage qu’elle soutient depuis toujours l’animation étudiante, et un budget d’un million d’euros y est consacré chaque année.