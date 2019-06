L’une des courses les plus spectaculaires de l’année est de retour, avec la 5e édition de la Sand Race qui se tient ce dimanche dans la sablière de Mont-Saint-Guibert, la plus grande carrière de sable du pays ! Les quelque 6 000 participants attendus peuvent opter soit pour un parcours de 10 km (avec trois points de ravitaillement) ou un parcours de 5 km (avec deux ravitaillements).

Le mot d’ordre de cette course inédite : la solidarité. Ainsi, les participants aiment souvent s’attendre à chaque épreuve pour s’entre-aider, s’observer et vivre cette course ensemble. La course est donc ponctuée de moments de repos car même si elle est chronométrée, ce critère passe en second plan pour la plupart des participants.

Durant cette course particulièrement exigeante, où sable et eau forment de la boue qui rend la traversée encore plus compliquée, ces courageux doivent traverser une vingtaine d’obstacles avant de franchir la ligne d’arrivée. Cette année, un tiers des obstacles sont nouveaux. Des pentes infernales à gravir, des bosses à n’en plus finir, des palissades à franchir, des structures gonflables à dompter… Il faudra courir, grimper, sauter, nager, se donner, se battre et se débattre pour venir à bout de ce parcours d’aventuriers hors du commun. Et quand vous serez à bout de force, il faudra pourtant rester sur vos gardes pour éviter la tempête de sable et ne pas vous faire piéger par les mirages.

© Momo



La traversée dans le désert de Mont-Saint-Guibert prend en moyenne 1 h 45 pour les 10 km, sans compter l’échauffement ainsi que la troisième mi-temps. Ainsi, après l’effort, le réconfort, et le village d’arrivée, accessible aux participants mais aussi aux supporters, proposera des boissons rafraîchissantes, des foodtrucks pour se restaurer ainsi que plusieurs animations au cœur de la plus grande carrière de sable du pays. Raison de plus d’y aller : le temps sera ensoleillé ce dimanche !

Que ce soit seul, en famille, entre amis ou entre collègues, les 6 000 participants s’apprêtent à vivre un moment unique. La course se veut avant tout ludique et les concurrents qui le désirent peuvent se déguiser… et certains ne manquent pas d’imagination ! Cet événement est également idéal pour les teams buildings d’entreprises, et les organisateurs proposent d’ailleurs des "packs entreprises", comprenant le parking, l’inscription des employés, un lunch, etc.

Cette année, et c’est une grande première, onze candidats de l’émission de téléréalité Koh Lanta seront présents sur le parcours.

C’est notamment le cas de Javier Rodriguez, qui a déjà participé à la course dans le passé. "J’ai participé il y a deux ans et j’avais trouvé ça énorme ! Courir 10 km ce n’est déjà pas rien pour moi, mais alors dans du sable… Mais ce ne fut finalement que du plaisir avec ce décor, ce sable, l’eau. Ici, il ne faut pas réfléchir, il faut se lancer et se mouiller. Ce fut tout simplement génial", a-t-il confié à La DH.