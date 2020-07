Les autorités communales nivelloises ont pris l’initiative, à l’occasion de la fête nationale, d’aller plus loin qu’un hommage rendu lors du Te Deum aux soignants et à tous ceux qui étaient en première ligne lors de la crise sanitaire. Une petite cérémonie à leur attention a été organisée mardi soir dans le cloître de la collégiale Sainte-Gertrude, pour une mise à l’honneur plus personnalisée.

Pas simple puisqu’il fallait à la fois respecter les règles de distanciation sociale pour cette réception réunissant environ 150 personnes, et tenter de n’oublier personne. Tout le monde n’a pas pu venir mais ce sont 30 corporations qui ont été invitées, du personnel de l’hôpital aux membres du service communal des travaux en passant par les commerçants locaux ou la grande distribution, les policiers, les pompiers…

Surprise de charme et de taille, alors que le bourgmestre aclot mettait tous ces professionnels à l’honneur sur la scène en compagnie du gouverneur de province Gilles Mahieu, Sara De Paduwa, l’animatrice de la RTBF qui connaît bien Nivelles, a débarqué dans le cloître, en plein milieu du discours.

Elle intervenait en direct sur la Une, dans l’émission “21 juillet, tous ensemble !”, pour rendre elle aussi hommage à tous ceux qui se sont battus en première ligne lors de la crise sanitaire. Et elle n’était pas venue seule puisqu’elle a annoncé que la suite de la soirée serait animée par Master Cover, que connaissent bien aussi les Aclots habitués des fêtes du 21 juillet sur la Grand-Place.

Evidemment, l’ambiance est ensuite montée de plusieurs crans sur la pelouse du cloitre !