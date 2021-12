Généralement, la fin de l’année est synonyme d’accalmie dans les refuges pour animaux. Malheureusement, cette année, c’est loin d’être le cas. Bien au contraire : les refuges débordent et sont parfois saturés, comme c’est le cas à Perwez, chez Sans Collier. “Je n’ai jamais vécu ça par le passé”, avoue Sébastien De Jonge, le directeur.

Les raisons de cette saturation sont nombreuses, à commencer par les abandons dits classiques. “À cela, il faut ajouter les animaux qui n’ont pas été abandonnés pendant le confinement. On le sait, la première cause d’abandon, c’est le changement de situation d’un propriétaire. On se doutait qu’on allait avoir une hausse et aujourd’hui, on se retrouve avec énormément de demandes de prise en charge pour des chiens qui n’ont même pas un an. On se retrouve face à des personnes qui ont fait un achat compulsif, en plein confinement.”

(...)