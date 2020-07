Elle a été adoptée, trois mois après que l'horreur ait été découvert, et va enfin pouvoir vivre tranquillement avec ses nouveaux propriétaires.



Le 4 avril dernier, le refuge Sans Collier à Perwez découvrait l'horrible sort qui avait été réservé à Fiona, cette chienne retrouvée dans un état déplorable , au bord de la mort, dans un appartement de Wavre. Rapidement, le refuge a tout mis en oeuvre pour lui sauver la vie et quelques semaines plus tard, elle était enfin sortie d'affaire Une sordide histoire qui a ému au point de susciter une grande mobilisation pour lui offrir une véritable perspective d'avenir. Plusieurs personnalités s'étaient d'ailleurs mobilisées pour la soutenir dans son combat pour la vie.Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on apprend ce vendredi que Fiona a trouvé une nouvelle famille d'accueil., se réjouit le refuge Sans Collier sur sa page Facebook. La chienne va en effet pouvoir retrouver un peu de tranquillité au sein d'une famille qui voulait vraiment lui offrir un bel avenir.Une sordide histoire qui, contrairement à d'autres dans le même style, se termine avec un "happy end" comme on les aime.