Les équipes du refuge nivellois "Un toit pour eux" ont effectué un sauvetage particulièrement difficile vendredi soir. Ils sont intervenus dans une propriété de Tubize, où 22 chiens vivaient dans des conditions très interpellantes. Pris en charge par le refuge, ils ont été auscultés par un vétérinaire dès le lendemain et sont à présent hors de danger.

C’est en fait la propriétaire elle-même qui a appelé un refuge de Feluy pour leur demander de venir chercher les chiens. Ne pouvant les prendre en charge, celui-ci a fait appel au refuge nivellois pour effectuer ce sauvetage dans une maison de Tubize. Sur place, les équipes ont découvert la vingtaine de chiens agglutinés dans un jardin étroit, jonché d’objets en tout genre.

© Un toit pour eux

"Ça sentait l'urine et les excréments depuis la rue, raconte Alain Van Aelst, le directeur du refuge "Un toit pour eux". Pour les voisins, c'était un enfer olfactif et sonore. Il n'y avait rien pour protéger les chiens des intempéries. Pas de toit, pas d'abri. Il y avait des excréments par terre, des ronces, des morceaux de métaux... Un chien était même coincé dans les ronces. On a trouvé aucune gamelle d’eau ni de nourriture, donc on suppose que la propriétaire jetait les aliments au-dessus de la barrière."

La propriétaire a finalement accepté d'abandonner ses animaux et le refuge est donc reparti avec les 22 croisés chihuahuas et King Charles. Ils ont été auscultés et toilettés dès le lendemain par la vétérinaire. Un examen qui a permis de découvrir encore d'autres signes de négligence : "Certains ne savaient plus faire leurs besoins tellement c’était incrusté, déplore le directeur. On a constaté de multiples traces de morsures sur certains chiens et l'un d'eux est très malade et fait des crises d’épilepsie."

© Un toit pour eux

Le refuge nivellois a décidé de porter plainte contre la propriétaire pour maltraitance et négligence, afin qu'elle ne puisse plus détenir d'animaux à l'avenir. "Pour elle, il n’y a pas de maltraitance, elle dit que les chiens ne sont pas malheureux ! Il n'y a aucune remise en question, aucun sentiment de culpabilité. On veut obtenir une interdiction de détention d'animaux pour ne plus que ça se reproduise." Les animaux sont progressivement mis à l'adoption et les premiers ont déjà trouvé une nouvelle famille.