Les policiers ont arrêté deux mineurs et un majeur, pour lequel un mandat d'arrêt a été délivré.

C'est une scène plutôt insolite qui s'est déroulée dans un vignoble ce mercredi matin à Nivelles. Vers 9 heures, les enfants de la famille Hautier, propriétaire du Domaine viticole du Chapitre à Baulers, se rendaient vers leur vignoble lorsqu'ils ont été interpellés par la présence suspecte d'une voiture autour de leur domaine. Ils ont malgré tout poursuivi la taille de leur vigne mais, pris d'un mauvais pressentiment, l'un des fils est retourné dans leur habitation du chemin du Trou du Bois pour vérifier que tout était resté intact. "J’ai vu par la fenêtre que les trois auteurs étaient dans le jardin de mon voisin et essayaient de rentrer dans sa maison", explique Guillaume qui a immédiatement appelé les services de police.

Déjà présentes dans le village suite à un premier signalement, cinq équipes de police sont arrivées seulement 8 minutes après l'appel. Les hommes de la zone Nivelles-Genappe ont reçu le renfort des zones de Braine-l’Alleud et de Waterloo. Les trois auteurs sont sortis dare-dare de l'habitation et ont tenté de reprendre leur véhicule : pas de chance, les policiers l'avaient déjà encerclé. Les voleurs ont alors pris la direction des vignobles. En chaussures blanches et dans la boue, ils n'ont eu d'autre choix que de ramper à travers les rangs de vignes, avant de courir sur 300 mètres le long d'une rangée.

Ils se sont retrouvés au milieu d'un champ fraîchement labouré, au bout duquel les attendaient les policiers.

Boueux et essouflés, ils ont été ceuillis par les forces de l'ordre sans trop de problème. "On aurait dit des poules échappées d’un enclos", rit encore Bertrand qui a même couru derrière les fuyards, pensant qu'il s'agissait de policiers. "Après leur passage, on a retrouvé des parfums et des bijoux dans les vignes."

Les auteurs sont des gens du voyage, sans domicile connu en Belgique, indique le parquet du Brabant wallon. Il s'agit de deux mineurs et un majeur. Déjà connu de la justice pour des faits similaires, ce dernier a été déféré devant un juge d’instruction et a été placé sous mandat d’arrêt.