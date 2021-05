Après un premier permis d’urbanisme accordé en novembre dernier, la commune de Rixensart a désormais accordé un permis d’environnement à la Fondation Merode, qui exploite le château de Rixensart.

Un second permis qui autorise désormais la Fondation à organiser des événements qui rassembleront jusqu’à 400 personnes au sein de sa tente événementielle. Le tout en autorisant l’amplification de la musique.

Un nouveau permis qui est toutefois assorti d’une série de conditions, imposées par la commune. " On a posé un certain nombre de balises, notamment en termes de mobilité, de fréquence des événements et de nuisances sonores, confirme Christophe Hanin, l’échevin de l’Urbanisme. La Fondation demandait par exemple de pouvoir organiser 100 événements par an, sans autre précision. On a affiné leur demande en leur interdisant d’en organiser plus de trois par semaine, pour éviter par exemple d’avoir des événements non-stop pendant les mois d’été. "