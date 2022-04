Les inscriptions redémarrent ce lundi dans les écoles du secondaire.

Ce lundi, les inscriptions reprennent dans les écoles secondaires. Du moins, dans les écoles où il reste des places disponibles. Et, contrairement à la première phase d’inscriptions, elles sont désormais enregistrées par ordre chronologique : premier arrivé, premier inscrit.

En Brabant wallon, il n’est plus possible de s’inscrire dans 18 écoles ou implantations déjà complètes et dont les listes d’attente comportent, dans sept cas, plus de 50 noms.