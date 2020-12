La semaine dernière, l’échevine nivelloise de la Jeunesse et de l’Enseignement avait détaillé le projet qu’elle va mener en 2021 en collaboration avec Infor Jeunes : l’idée est de réduire la fracture numérique qui frappe certains jeunes à l’heure de l’enseignement à distance, de l’hybridation et des travaux à renvoyer aux enseignants par mail ou via des plateformes spécifiques.

Un appel avait été lancé pour trouver à la fois du matériel informatique pour ceux qui ne sont pas correctement équipés et se retrouvent dès lors en difficulté. La Ville cherche aussi des locaux pour offrir aux étudiants des espaces où l’ambiance de travail est plus propice qu’au domicile, et disposant d’un réseau wifi performant. Tout cela est en cours mais il y avait aussi l’urgence : les sessions de janvier arrivent et certains entament leur blocus…

L’échevine avait annoncé une piste pour proposer une solution rapide à une quinzaine d’étudiants, sous réserve de l’approbation du collège. Cette approbation est arrivée et on en sait donc plus sur cet espace. Il est situé près de la gare : il s’agit d’un espace de coworking fermé pour l’instant, et que le gérant a accepté de louer à la Ville le temps du blocus, pour 850 euros.

La salle en question est située au 179 de la rue de la Gare (il s’appelle "la boite.work") et permet à seize étudiants de travailler en même temps, en respectant les règles sanitaires. Il est ouvert de 10 h à 20 h depuis ce jeudi. L’accès est gratuit pour les utilisateurs.