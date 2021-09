Le 11 avril 2021, les occupants d’une colocation située à Nivelles ont entendu des cris et des appels au secours vers 23 h 30. Trois d’entre eux se sont précipités vers la chambre d’où venaient ces hurlements. Sur place, l’un des occupants, Olivier V., venait de porter sept coups de couteau à un jeune homme de 16 ans qu’il avait invité pour passer la soirée en sa compagnie.

Les deux jeunes gens avaient joué à la PlayStation, fumé du cannabis et regardé un film. La victime s’est ensuite endormie. Le suspect lui a porté des coups de couteau à l’arrière de la tête, à la nuque et dans le dos et la lame du couteau dont il s’est servi a perforé un poumon. Le blessé, ensanglanté, a basculé en dehors du lit et s’est réveillé. Il a pu appeler à l’aide et c’est l’intervention des autres colocataires qui a permis de faire cesser l’agression.

Par la suite, Olivier V. a pleuré en se rendant compte de ce qu’il avait fait, et a lui-même appelé les secours. Devant le tribunal correctionnel, vendredi matin, il n’a pas contesté avoir frappé son ami avec le seul couteau réellement coupant de la colocation.

Mais son avocat a plaidé l’acquittement. Relayant les explications de son client, le conseil a affirmé que le Nivellois avait agi de cette manière incompréhensible alors qu’il était lui-même endormi et qu’il faisait un cauchemar. C’est donc lors d’une crise de somnambulisme qu’il a poignardé son ami.

Une version qui n’a pas du tout convaincu le ministère public, d’autant qu’un colocataire qui était éveillé lors des faits a entendu, avant que la victime hurle, que l’agresseur criait : "Je vais te tuer, frère !"

Pour la substitute, vu l’arme utilisée, le nombre de coups portés et les zones vitales visées, l’intention homicide dans le chef du prévenu - qui n’en est pas à ses premiers faits de violence - ne fait aucun doute.

Il s’agit donc bien d’une tentative de meurtre, et la victime ne doit qu’à la chance d’avoir survécu. Vu l’extrême gravité des faits, une peine de huit ans de prison ferme a été requise.

Le tribunal rendra son jugement le 1er octobre.