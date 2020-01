Le 6 août dernier, Jaser avait décidé d’accompagner des proches chez le dentiste, à Jodoigne. Mais alors qu’il patientait dans l’immeuble, il a vu une porte laissée ouverte par une dame qui était descendue chercher son courrier, et n’a pas pu résister à la tentation d’aller voir. La dame est revenue, et le trentenaire a quitté les lieux.

Une patrouille de police l’a retrouvé un peu plus tard, et a remarqué qu’il portait des chaussures encore munies d’étiquettes. Il venait de les voler dans le magasin de bricolage tout proche. Privé de liberté durant quelques heures, il a ensuite été relâché et en a profité pour boire une bouteille de vodka.

Vers 23 h 30, la police a été appelée à nouveau à Jodoigne, où un suspect avait brisé les vitres de deux voitures pour s’emparer de divers objets à l’intérieur. Et Jaser était à proximité, en train de pousser deux vélos dans la rue.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a choisi de contester la majeure partie des préventions, affirmant par exemple que les vélos avaient été trouvés abandonnés alors qu’ils venaient d’une maison dont la vitre avait été brisée dans la nuit…

Déjà condamné à cinq reprises, le prévenu était en état de récidive. Le tribunal vient de trancher : il lui inflige une peine de prison de 30 mois, avec un sursis probatoire pour la moitié afin d’obliger Jaser à cesser la consommation de stupéfiants et à se faire suivre.