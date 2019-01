Pour certains ce sont les chats, d’autres les chiens. Pour Jacques Cheron, ce sont les canards. Mais pas n’importe quels canards : des mandarins, des mignons, des carolins, des dendrocygnes. Bref, le Perwézien adore les canards de race. " C’est une passion depuis que je me suis installé dans cette maison en 1983 ", nous dit-il depuis le jardin de sa propriété le long de la rue d’Alvaux.

Jardin dans lequel il laissait sa quarantaine de canards gambader gaiement et librement à longueur de journée. "Ils étaient libres car si on les enferme, ils stressent et peuvent mourir", poursuit-il. Les canards côtoyaient les faisans et les poules de Jacques.

Cette attention pour le bien-être de ses anatidés lui a finalement porté préjudice. Car dans la nuit de samedi à dimanche dernier, des individus se sont emparés de la quinzaine de canards qu’il restait dans le jardin. Un premier vol s’était en effet déroulé fin décembre, lors duquel 26 canards avaient été dérobés. Au total, ce sont ainsi une quarantaine d’animaux qui ont disparu… pour un préjudice de 1 000 euros ! "Ils ne sont certainement pas venus seuls. Ça doit être une bande organisée, qui les revend à un marchand pour ensuite les envoyer à l’étranger. On vole de tout de nos jours."

Un coup dur pour Jacques, qui n’est désormais plus tranquille chez lui. "J’ai peur de tout, je vérifie chaque soir si le garage est bien fermé. C’est peut-être bête, mais j’ai même eu envie de déménager pour ne plus avoir tous ces tracas."

Le Perwézien ne compte plus reprendre de canards. Pour la même raison que celle qui l’a poussé à ne plus élever d’oiseaux : sa femme est gravement malade et il doit constamment être à son chevet. "Je comptais de toute façon vendre mes canards en mars", conclut-il.

Jacques a porté plainte à la police, qui a transféré le P.-V. au parquet du Brabant wallon.