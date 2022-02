L’institut Vias livre son baromètre annuel de la sécurité routière. Le nombre de morts sur les routes du Brabant wallon n’a jamais été aussi bas que l’an dernier.

Quinze personnes ont perdu la vie sur les routes du Brabant wallon, indique le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, publié ce lundi matin.

Si chaque accident mortel reste un drame, le nombre de décès survenus dans des accidents de la route n’a jamais été aussi bas dans la Jeune Province. "Par rapport à il y a 10ans, c’est une diminution de plus de 50 %", note le porte-parole de l’institut Vias, Benoît Godart. Depuis 2016 et ses 27tués sur les routes brabançonnes, le nombre de décès enregistrés en Brabant wallon dans des accidents de la route oscille entre 17 et 19.

(...)