Mais le chef de corps ne s’en inquiète pas : cela correspond aux chiffres en région flamande.

Le 1er décembre dernier, la zone de police de Wavre lançait la possibilité de prendre rendez-vous en ligne, une première en Wallonie. Ceci afin d’éviter aux visiteurs de devoir patienter dans la salle d’attente du commissariat - pas franchement accueillante - avant d’être reçus par un policier. Trois jours sont proposés : les samedi, lundi et mercredi. Des jours où le public peut a priori se libérer plus facilement pour aller au commissariat.

Ce système permet d’accélérer les démarches puisque les documents nécessaires au dépôt d’une plainte ou à une quelconque requête pourront être préparés.

Le service n’est évidemment prévu pour les urgences et les faits graves et concerne surtout les déclarations de perte, le vol de document ou encore les dégradations. Désormais, pour les cas non urgents, la priorité sera toujours donnée aux personnes qui ont pris rendez-vous.

La zone de Nivelles-Genappe s’est également lancée dans le système depuis le 8 janvier, avec trois jours également.

Une initiative qui a été bien accueillie par la population mais qui démarre timidement. Depuis son lancement le 1er décembre, le service a enregistré 85 prises de rendez-vous en ligne. " Il y a environ 12 % des cas où le plaignant ne se présente pas, et parmi ceux-ci 6 % préviennent qu’ils ne viendront pas, indique le chef de corps Bernard De Maertelaere. Cela correspond aux chiffres en région flamande. On doit encore développer le service pour que la personne dédiée au service puisse remplir ses journées. On va relancer la communication autour de ce service. "

Par ailleurs, le sas d’entrée du commissariat sera rénové. " On va renforcer la protection pare-balles des portes et vitres pour répondre aux normes, poursuit le commissaire. Il sera donc fermé du 4 au 17 février. Les citoyens sont invités à prendre rendez-vous en ligne. La plage sera élargie pour pouvoir accueillir tout le monde ."