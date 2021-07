Le verdict craint est tombé ce mercredi soir : Walibi tire un trait sur sa saison estivale, et prévoit une réouverture au début du mois d’octobre, juste à temps pour sauver la saison d’Halloween, importantissime pour le parc.



“Depuis plusieurs jours, nos équipes travaillent sans relâche pour remettre le site en état le plus rapidement possible. Au vu des dégâts, nous savons à présent que nous ne serons pas en capacité de rouvrir avant début octobre. Par contre, nous nous lançons le défi de rouvrir nos portes pour la saison d’Halloween, en organisant l’événement le plus spectaculaire que le parc ait jamais connu. Le rendez-vous est pris !” , a déclaré Jean-Christophe Parent, directeur général Walibi Belgium-Aqualibi.



En attendant, la vente de tickets et abonnements reste suspendue. Les abonnements seront prolongés de la durée de la fermeture. Les tickets seront soit prolongés ou modifiés, soit remboursés, à la préférence des visiteurs. Toutes les informations et modalités pratiques seront communiquées dans les prochaines semaines via les sites internet



Quant au complexe aquatique Aqualibi, sa date de réouverture n’est pas encore connue, fait enfin savoir Walibi.



Les dégâts étaient considérables, suite au maudit vendredi 16 juillet, où les eaux s’étaient abattues avec tant de violence sur le Brabant wallon. Au-delà des milliers de particuliers sinistrés dans la région, les parcs Walibi Belgium et Aqualibi avaient alors été contraints de fermer leurs portes.Les images aériennes du parc d’attractions étaient sans appel : submergé par l’eau en bordure de son terrain, le parc avait dû composer, en sus, avec le débordement, important, du lac Walibi. Tout cela n’était pas de bon augure, et laissait présager d’un travail de titan pour tout remettre en l’état, bon nombre de moteurs et de composantes techniques des attractions ayant été noyées. Notre reportage, il y a une semaine, sur place , attestait d’équipes techniques au turbin pour inspecter le moindre centimètre carré des attractions et facilités du parc. Aucune date de réouverture n’était alors annoncée. Mais on l’imaginait lointaine : de nombreuses pièces devait être démontées, renvoyées chez le fabricant, puis renvoyées, réinstallées et enfin certifiées. Le tout en période estivale et de Covid…