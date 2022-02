Il se passe toujours quelque chose au Shopping Nivelles. Pour celles et ceux qui ont pris l’habitude d’y déambuler, de nombreuses animations s’étalent tout au long de l’année. Si vous y débarquez actuellement (et jusqu’au 16 avril prochain), vous pourrez profiter d’une œuvre à la fois artistique et caritative. Son nom : les galets voyageurs.

En collaboration avec les élèves de l’IPAM, un établissement scolaire de la cité des Aclots, une œuvre d’art de plus de treize mètres de long s’est installée au cœur de la galerie. Une structure géante en bois au cœur de laquelle vous pouvez vous balader pour une véritable expérience immersive. Lors de votre passage dans le " réveil de la nature ", vous découvrirez plus de 60 dessins et peintures réalisés par les élèves. Afin que tous vos sens soient en éveil, des bruits de forêt titilleront vos oreilles et l’odeur des arbres vos narines.

Venons-en aux galets voyageurs. Chaque visiteur peut venir chercher un galet gratuitement au lieu dit " The Point " au sein de la galerie. Décorez-le à votre guise et déposez-le au sein de cette forêt artistique. De plus, vous participerez à une bonne action. En effet, pour chaque galet déposé, le Shopping Nivelles s’engage à verser un euro à l’association Graine de Vie pour planter de nouveaux arbres. Un euro = 4 arbres plantés.

A l’issue de l’événement, les galets seront distribués aux visiteurs de la galerie pour les faire… voyager.

Si vous souhaitez soutenir votre Shopping Nivelles, rendez-vous du 25 mars au 1er avril, pour voter en sa faveur sur www.artforall.blsc.eu.