Effervescence ce mercredi du côté de la cité de la Gadale, à nouveau choisie pour être le théâtre d’un tournage !

En effet, ces mercredis 29 et vendredi 31 janvier, Jodoigne accueille les équipes de tournage de la prochaine série fantastique de la RTBF dont le nom est déjà connu : Invisibles. Il s’agit donc d’une série TV fantastique de la RTBF réalisée par Geoffroy Enthoven, du 100 % belge tourné dans la cité de la Gadale mais aussi dans d’autres lieux du Brabant wallon !

"Le scénario raconte comment, sur une vingtaine de jours, des gens et leurs familles sont confrontés à un phénomène mystérieux : certains d’entre eux deviennent invisibles…", explique Charlotte Bastaits du service de Développement économique et Communication à la Ville de Jodoigne. "Escalier de la Gadale, château Pastur, Grand’Place… autant de joyaux que Jodoigne se fait un plaisir de partager et de mettre à la disposition de tournages."

Du côté de la cité de la Gadale, on est fier d’être l’hôte de tels tournages. "La dernière grosse production tournée en ville n’était autre que Where hands touch avec Amma Asante qui dénonçait l’intolérance raciale de l’Allemagne nazie."

Cette fois, comme l’indiquent les responsables de la production, "le thème central est l’invisibi lité, un phénomène mystérieux qui frappe les gens et leurs familles. Certains d’entre eux deviennent invisibles".

Un thriller 100 % belge réalisé par Geoffroy Enthoven et tourné essentiellement en Wallonie. L’équipe est ravie de la collaboration avec les autorités. "On s’y est pris voici deux semaines après le passage de repéreurs. Les possibilités sont variées et surtout très compactes. C’est un atout d’autant que nos exigences pour réserver des stationnements et des locaux reçoivent bon accueil. On veille d’ailleurs à bloquer le plus brièvement possible les voiries pour ne pas perturber de trop la vie locale !" souligne la productrice Annabelle Nezri.

Voilà un peu plus de trois mois que le tournage a débuté. D’ici le mois de mars, tout devra être terminé pour assurer une diffusion de huit épisodes au mois d’octobre prochain. "On a tourné l’hiver, ce n’était pas voulu mais, pour respecter les délais, nous n’avions pas d’autres choix."

Le passage de l’équipe de tournage attire en tout cas la curiosité de passants et d’habitants locaux, intrigués par le déploiement.