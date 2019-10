On l’évoquait dans nos colonnes ce week-end, Walibi a officiellement inauguré vendredi sa vingtième édition d’Halloween (élu le meilleur événement Halloween de Belgique, excusez du peu…) et les premiers visiteurs ont déjà frissonné tout au long du week-end. La particularité de cette édition, c’est sans aucun doute la mise sur pied de la maison hantée présentée comme la plus effrayante que Walibi ait connue : celle de la youtubeuse et animatrice sur RTL Jill Vandermeulen, alias "Silent Jill" sur les réseaux sociaux. Et l’on peut dire qu’elle a placé la barre très haut avec une attraction premium (15 € en plus du billet) qui fait appel à tous les sens et confronte les visiteurs à leurs peurs fondamentales.

Celle-ci est revenue , pour nous, sur son attachement pour le parc wavrien, qu’elle fréquente depuis toute jeune. "Depuis que je suis toute petite, dès qu’on allait à un parc d’attractions, c’était à Walibi. Pour la petite anecdote, ma tante a été une des premières personnes à faire des décors dans le parc, à une époque où il y avait encore un monde Schtroumpfs. C’est donc une histoire de famille (rires). Je suis une grande fan du monde de l’épouvante et, en Belgique, c’est quand même le parc où il faut venir pour la saison d’Halloween. Je viens chaque année avec mes amis, je n’en loupe pas un seul et on vient se faire effrayer dans les différentes maisons."