Le 5 mai dernier, un ami d’une habitante de Wavre qui ne maitrise pas le français a averti la police. Cette amie, enceinte, était terriblement inquiète pour son mari. Ce dernier était parti avec un voisin qu’elle n’avait jamais vu, et il l’avait ensuite appelé plusieurs fois dans la journée. Il lui demandait les codes des comptes bancaires, ou d’envoyer un QR Code pour mettre en oeuvre une application qui permet de faire des paiements depuis un smartphone. Derrière, elle entendait la voix de quelqu’un qui s’énerve et qui menace…

L’homme avait accepté d’emmener ce voisin dans la région de Charleroi, après que celui-ci ait insisté et lui ait expliqué qu’il s’agissait de voir sa famille. Lors des derniers appels, les policiers ont entendu la conversation et ils ont lancé des recherches en direct, ce qui a permis de localiser la voiture de la victime. Elle était garée sur le parking d’une banque, puis s’est mise en marche pour aller jusqu’à une station service.

C’est là que les agents qui avaient pris le véhicule en filature sont intervenus et ont intercepté Mohamed E., le voisin du couple wavrien. Une vieille connaissance: l’homme, âgé de 37 ans, a déjà été condamné à de multiples reprises pour des vols, des extorsions, des coups et blessures, des trafics de stupéfiants…

Une des dernières peines qu’il a encourue, infligée par la cour d’appel de Mons en 2018, était de six ans de prison ferme. Et si le Wavrien était à nouveau libre au printemps dernier, c’est seulement parce qu’il n’avait pas réintégré la prison de Marneffe. En clair, il était en cavale.

Dans la voiture, il y avait de l’héroïne et de la cocaïne et la victime a expliqué aux enquêteurs que l’argent qui lui avait été soutiré sous la menace avait servi à acheter cette matière. Mohamed l’avait obligé à se rendre à plusieurs endroits, avait fait monter d’autres personnes dans le véhicule, et avait conclu des affaires pas très nettes durant les trajets. Il avait aussi consommé de la drogue.

Poursuivi pour tentative d’extorsion et prise d’otage, l’homme a expliqué mardi devant le tribunal correctionnel qu’il avait effectivement réclamé de l’argent et embarqué son voisin à Charleroi. Mais à le suivre, c’est parce qu’il fait auparavant effectué des travaux chez lui et que cet argent lui était dû.

Cette version n’a manifestement pas convaincu le parquet, qui a réclamé une peine de six ans d’emprisonnement ferme. La défense, elle, a plaidé pour obtenir une peine de travail…

Jugement le 13 octobre.