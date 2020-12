Le 14 janvier 2019, Michaël, un Brainois né en 1992, est sorti du Métropole où il avait passé pas mal de temps à boire. Il avait aussi consommé de la cocaïne et lorsqu’il a téléphoné à sa copine parce que l’établissement fermait, celle-ci lui a dit qu’elle rentrait en compagnie d’une amie.

Sauf que quelques minutes plus tard, deux connaissances qui ont croisé Michaël et son copain de virée Kevin A. l’ont informé que sa compagne était en réalité dans un autre café du centre de Braine. Et en compagnie d’un homme…

"J’ai agi sans réfléchir, sous l’influence de l’alcool et de la cocaïne : j’ai vu rouge, a expliqué Michaël vendredi devant le tribunal correctionnel. Je regrette énormément…"

Ce qui s’est passé, le tribunal a pu le visionner via les images de vidéosurveillance du Matinal, projetées dans la salle d’audience. Michaël est entré dans l’établissement et s’est précipité directement sur son rival, en le mettant au sol d’un coup de poing.

D’autres clients sont intervenus mais l’agresseur a sorti un couteau et tenté de frapper la victime, qui a esquivé mais a été blessée à la main en tentant de se défendre. Un consommateur qui pensait qu’il allait y avoir mort d’homme est intervenu mais s’est retrouvé avec la lame sur la joue.

Kevin, qui avait une clé pour démonter les roues de voiture, a donné plusieurs coups également avec ces dangereux outils. Pour le ministère public, frapper à la tête avec un tel ustensile relève de la tentative de meurtre, et mérite quatre ans avec sursis. Quant à Michaël, poursuivi pour tentative d’assassinat, il est menacé de six ans de prison.

Tous deux contestent l’intention de tuer. Le tribunal tranchera le 28 janvier.