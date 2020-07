Depuis ce mercredi, vous ne pouvez pas les louper, six grands cubes d’1m50 de côté ont été déployés au sein des différents villages de Rixensart.

"On est en train de lancer une nouvelle phase de l’opération "Destination Rix’" avec ces cubes qui comportent des affiches : « J’aime mon commerçant, je consomme local », explique Patricia Lebon, la bourgmestre rixensartoise. Le but de ces cubes, c’est évidemment de rendre les commerçants locaux plus visibles et inciter nos citoyens à davantage effectuer leurs achats chez eux pour les soutenir dans cette période compliquée."

Six cubes ont d’ores et déjà été placés, d’autres devraient suivre. Comme de nombreuses autres mesures de soutien. "On étudie les différentes options, et à l’heure actuelle, on établit par exemple un guide pour déterminer quels commerces sont les plus en difficultés et ce dont ils ont besoin. Des aides qui arriveront au fur et à mesure", complète Mylène Degrijse, responsable de l’organisation d’événements à Rixensart.

Signalons enfin que cette opération Destination’Rix est menée en coopération avec Places aux Artistes.