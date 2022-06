New Wind soumet un nouveau projet de parc éolien, comprenant six machines réparties sur les territoires de Sombreffe, Fleurus et Villers.

Ce jeudi 9 juin commence une nouvelle enquête publique "éolienne" pour les Villersois : les désormais fameux panneaux jaunes sont en place pour l’annoncer aux alentours de Marbisoux. Il est question cette fois de la construction de six éoliennes mais pas toutes situées sur le territoire de Villers-la-Ville. Elles seraient réparties sur Sombreffe, Villers et Fleurus.

Ce qui fait que l’enquête publique qui débute permet de consulter le dossier dans pas moins de neuf communes, puisque les remarques des habitants des entités voisines à celles qui sont directement concernées par le projet doivent également être prises en compte. En Brabant wallon, outre Villers-la-Ville, le dossier sera dès lors consultable à partir de ce jeudi dans les services communaux de l’urbanisme de Chastre, Genappe et Court-Saint-Étienne.

L’enquête publique se clôturera le 11 juillet et toute personne intéressée peut d’ici là formuler ses observations auprès d’une des administrations communales concernées.

(...)