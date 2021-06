Chaleur et fin des examens ont poussé de nombreux jeunes à se retrouver à Louvain-la-Neuve vendredi dernier. D'après la police, les jeunes ont commencé à affluer à partir de 15 heures pour atteindre un total d'environ 1.000 étudiants à 23 heures. La police a fait appliquer l’ordonnance prise par la bourgmestre qui interdit la détention et la consommation d’alcool chez les moins de 16 ans. Mais malgré la présence des patrouilles de police et la sensibilisation à la consommation excessive d'alcool par le service de prévention, plusieurs cas interpellants ont été constatés.

Vu leur état d'ébriété très avancé, six mineurs ont été envoyés à l’hôpital. Il s’agit de jeunes âgés entre 14 et 16 ans - trois jeunes femmes et trois jeunes hommes - originaires de Wavre, Rixensart, Court-Saint-Étienne et d’Ottignies. Les parents sont venus les chercher à l'hôpital. Des P.-V. ont été dressés pour mineurs en danger et les parents seront entendus.

Des étudiants pour sensibiliser des étudiants

Depuis vendredi justement, huit étudiants engagés par le service de cohésion et de prévention sociales de la Ville ont pour mission d'aller à la rencontre des jeunes et de les sensibiliser à la consommation excessive d'alcool. "Ces débordements sont la preuve que ce dispositif a toute son importance et que nous avons une obligation de moyens", estime Steve Evrard, le responsable du service.

Les stewards engagés sont des étudiants âgés entre 20 et 28 ans qui ont été formés durant deux jours. "Ils sont eux-mêmes étudiants et connaissent le site, donc le message beaucoup mieux. Vendredi, on n'a reçu que des messages positifs de la part des étudiants. Leur but est de faire passer trois messages : alterner entre alcool et eau ; se montrer solidaire envers les étudiants qui ne sont plus dans la maîtrise ; et sensibiliser aux nuisances sonores." Notons que dans chaque binôme de stewards, l’un d’eux est équipé d’un sac à eau pour remplir les verres des étudiants.

Cette sensibilisation aura lieu tous les jours de la semaine entre 17 et 23 heures, chaque jour de la semaine jusqu'au 30 juin.