Avant la crise sanitaire, l’équipe du complexe sportif avait imaginé une activité originale, inspirée de l’opération "Je cours pour ma forme" qui a connu un joli succès depuis plusieurs années à Villers et ailleurs. Il s’agissait d’aider les Villersois à se remettre au vélo, avec une activité de groupe sans élitisme ou recherche de la performance, mais encadrée par des spécialistes.

Le confinement est passé par là, certains ont effectivement redécouvert les joies de la petite reine mais la motivation baisse, ou d’autres ont envie de franchir le pas, vu l’engouement général, mais il leur manque un petit déclic.

Le voici : une session "Tous en selle" est programmée du 1er septembre au 6 octobre.

" On va permettre à chacun de redécouvrir les plaisirs du vélo en roulant en groupe, sur route, et en visitant notre belle région , explique la première échevine en charge des Sports, Anne-Michèle Pierard. Cette session de six semaines est ouverte à tout le monde, à partir de 16 ans. Le casque est obligatoire et tous les types de vélo, pourvu qu’ils soient en ordre de fonctionnement, sont autorisés ."

Comme pour "Je cours pour ma forme", cette remise en selle sera progressive et, au terme de la session, un test sera organisé avec à la clé un diplôme délivré aux participants. Les frais d’inscription sont fixés à 15 euros, à verser après inscription via mail à l’adresse tousenselle.villers@gmail.com.

Les participants bénéficieront d’un encadrement quatre étoiles puisqu’ils seront placés sous la supervision de l’ancien cycliste pro Ludovic Draux et du cycliste confirmé Jean-François Kumps.