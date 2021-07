Une semaine après les terribles inondations, la Belgique tente de panser ses plaies. Des milliers de sinistrés et des dizaines de morts sont à déplorer, mais grâce au courage de nombreux citoyens, de nombreuses vies ont aussi pu être épargnées. Sofiane et Anis font partie de ces héros. Ces deux frères, originaires de Wavre, ont déployé une énergie folle pour venir en aide aux sinistrés durant les inondations de vendredi. Sans ménager leurs efforts, ils ont transporté sur leurs bateaux des bébés et des personnes âgées prisonniers des eaux, évacué des commerces, porté des sacs aux plus nécessiteux, et offert le couvert aux sinistrés et aux services de secours.