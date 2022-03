Enseignant dans une école secondaire de Nivelles, un professeur a perdu son travail lorsque les responsables de l’établissement ont appris ce qui se passait à son domicile depuis des années. L’intéressé, qui ne faisait pas mystère de son homosexualité, avait pris l’habitude d’organiser des soirées chez lui, le week-end, et recevait des anciens élèves. Des plus jeunes aussi, fréquentant toujours cette école, et l’alcool coulait à flots lors de ces fêtes. Au point que certains logeaient sur place pour pouvoir se remettre, et ce manège a duré plus de dix ans, avant qu’une plainte soit déposée en mai 2018. Un jeune garçon qui se trouvait dans un état second après avoir trop bu disait s’être réveillé alors que le professeur lui faisait une fellation.