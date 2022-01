La météo n’a pas été le meilleur allié du centre-ville à l’occasion de l’ouverture.

Les soldes d’hiver n’ont pas démarré sur les chapeaux de roues ce lundi, à Wavre. Le premier jour de la semaine est traditionnellement le jour de fermeture de nombreux commerces à Wavre. On notait toutefois un peu plus d’animation dans le centre hier, deuxième jour des soldes, ce qui n’a pas manqué de rendre le sourire aux commerçants, déjà malmenés par les inondations cet été et par la crise sanitaire depuis bientôt deux ans.