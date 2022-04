Le graveur Jean-Michel Uyttersprot a créé voici quelques années le groupe Facebook "Parlons Gravure". Aujourd’hui, ce groupe réunit quelque 22000 personnes de par le monde, parmi lesquelles la graveuse Olesya Dzhurayeva, 40 ans. "Elle vit à Kiev et travaille en tant que graphiste professionnelle depuis 2002, indique Jean-Michel Uyttersprot. Inutile de dire que les conditions de travail sont devenues impossibles depuis que l’Ukraine a été envahie par les troupes russes. Elle ne possède plus de presse ni d’encre et doit employer des moyens de fortune pour survivre de son art de graveuse. Voilà pourquoi nous avons décidé de lui donner un coup de main en consacrant une grande partie de la revue “Actuel 24” à son talent, et en proposant une gravure de sa main, “La femme à l’écharpe” . L’ensemble est vendu au prix de 80€. Les bénéfices de l’opération, hors frais d’impression, lui seront reversés."