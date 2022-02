C’est avec tristesse que les gérants du restaurant Cuisine d’hier et d’auj ourd’hui , chaussée de Namur, 35, à Petit-Rosière (Ramillies), ont constaté ce lundi matin que la façade de leur établissement avait été taguée. Le couple a été averti par le SMS d’un voisin. "Au départ, monsieur et madame Hérion ont pensé à une mauvaise blague, indique Younès Tahiri, du service administratif du restaurant. Madame devait se rendre sur place comme tous les matins pour terminer de ranger le service de la veille puis, comme on en a l’habitude, préparer les menus de la semaine puisque lundi et mardi, le restaurant est fermé. Arrivée sur place, elle n’a pu que découvrir un spectacle désolant… "

