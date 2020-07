Ce lundi, nous évoquions l'histoire de Jacky Reginster, véritable miraculé du Covid-19. Considéré comme étant le premier patient atteint du coronavirus à la clinique Saint-Pierre à Ottignies, l'homme originaire de Louvain-la-Neuve est hospitalisé depuis près de cinq mois. Il est resté un mois et huit jours dans le coma et se bat encore aujourd'hui pour récupérer ses fonctions motrices et vocales.

Ce témoignage à la fois touchant et porteur d'espoir a malheureusement suscité des réactions négatives sur les réseaux sociaux, notamment de la part d'internautes pointant une manipulation de l'information et même... un témoignage rémunéré.

Contactée, la fille de Jacky réagit à ces quelques accusations. "Il y a des internautes qui nous souhaitent beaucoup de courage et ça fait vraiment chaud au cœur. Mais il y a une minorité de gens qui critiquent, il y aura toujours des gens récalcitrants, souffle-t-elle. Ça ne me blesse pas mais ça me sidère. L’absurdité des gens me choque."

Sophie a tenu à répondre aux commentaires sous l'article en question. "Mon père tenait à apporter son témoignage à la fois pour mettre en garde et pour donner de l’espoir aux gens. C’est dommage que certains ne le comprennent pas. C’est irrespectueux par rapport à ce qu’on a vécu. Peut-être que s’ils l’avaient vécu aussi, ils le prendraient autrement. Ces commentaires n'atteignent pas mon père de toute façon. Il a déjà essuyé des critiques puisqu’il était en politique donc il s'est forgé une carapace", sourit-elle.