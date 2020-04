Sophie, restauratrice à Tubize: “L’heure n’est plus aux effets d’annonce !” © Brys Brabant wallon J.Br.

Elle déplore la lenteur des aides qui sont censées leur être octroyées.





“Six semaines aujourd’hui que le restaurant est fermé. Six semaines que nous allons être aidés et épaulés. Six semaines que vous vous sentez concernés et que vous mesurez l’urgence, l’impact économique et humain. Six semaines que nous, indépendants et restaurateurs passionnés, sommes confrontés à une angoisse permanente. L’heure n’est décemment plus aux effets d’annonce.” Ces mots, ce sont ceux de Sophie Marcelis, gérante du restaurant “Marguerite&Moi” à Tubize, que l’on retrouve au travers d’une lettre ouverte qu’elle a envoyée au Gouvernement wallon.