Ces cinq mois ont été éprouvants pour Dominique, l’épouse de Jacky, et Sophie, sa fille. De leur propre aveu, elles ont vécu l’enfer. Durant un mois et huit jours, la durée de son coma, elles sont restées pendues aux lèvres des médecins qui annonçaient un jour une amélioration de l’état de santé de Jacky, et une dégradation de celui-ci quelques jours plus tard.

Il aura fallu attendre trois semaines et quatre tests pour qu’elles soient fixées sur la maladie qui l’avait atteint. Et à deux reprises, les médecins leur ont annoncé qu’il ne lui restait plus que 24 à 48 heures à vivre. " Quand on a annoncé que c’était la fin pour lui, ça a été très compliqué, se remémore Sophie. Le plus difficile, c’est d’être dans l’incertitude. C’était le plus terrible, on n’avait aucun contrôle sur le déroulement. Certains jours, on avait retrouvé espoir, le lendemain ça dégringolait. On a vécu sans cesse des ascenseurs émotionnels mais je sentais qu’il allait s’en sortir. "

Les deux femmes sont encore bouleversées de ce qu’elles ont vécu. Sophie subit encore un stress post-traumatique, tandis que sa maman est encore très anxieuse. Elles sont malgré tout très enthousiastes et optimistes face aux progrès réalisés par Jacky ces derniers jours. " Après quatre mois, il est revenu à la maison. Il a gravi une quarantaine de marches et, malgré ses soucis à la hanche, il y est arrivé. C’est hyper impressionnant. On est heureuse de le voir comme ça. C’est lui qui nous fait remonter la pente. Même le chef des soins intensifs de Saint-Pierre l’a félicité pour les progrès qu’il a faits en si peu de temps. Il lui a dit que c’était lui qui était resté le plus longtemps dans le coma et qu’il était surpris de le voir évoluer aussi vite. "