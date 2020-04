Les clients sont de retour moyennant certaines précautions

ll y avait une petite file en début de matinée mais globalement, la réouverture de la jardinerie Delbard (les grandes serres de la chaussée de Charleroi à Nivelles) s’est déroulé sans problème. Des caddies désinfectés étaient prévus, le nombre de clients présents en même temps dans les (vastes) locaux était limité, et plusieurs points avaient été aménagés dans les installations pour que les clients puissent, en cas de besoin, se nettoyer les mains.

Des affiches à l’entrée expliquaient aussi les précautions à prendre.

« Comme la réouverture était dans l’air depuis plusieurs jours, l’association des jardineries nous a communiqué ces affiches à imprimer et les recommandations à mettre en oeuvre, explique le gérant, Stéphane Van De Weyer. Notre métier, pas de problème, on sait faire. Mais gérer le flux de clients, on se demandait comment cela se passerait. Finalement, comme les mesures sont les mêmes que dans d’autres magasins depuis plusieurs semaines, le gens comprennent, ça se passe dans le calme. »

Et les plantes sortent en nombre sur les caddies, avec des pots, des sacs de terreau… Il était temps. Pour ce type de commerce, les mois de mars, avril et mai représentent plus de 50% du chiffre d’affaire, ce qui permet aussi de tenir dans les périodes plus creuses.

« Mais même si on a repris, on n’est pas à notre rythme de croisière, constate Stéphane Van De Weyer. Il y a moins de clients quand même et comme il faut venir seul, les achats sont moins importants. Et puis il y a ce qui est déjà perdu. Nous avons une unité de production où on fait pousser des géranium, des pensées, des primevères… On a déjà dû jeter une partie. »