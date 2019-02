Le carnaval de Nivelles, événement attendu de tous les Aclots, c’est pour dans un mois. Le week-end des 9 et 10 mars, le centre-ville vivra en effet au rythme des sabots des gilles qui martèlent le pavé, des canons à confettis et des oranges volantes.



Mais samedi déjà, on dansait un peu partout en ville, à l’occasion des soumonces en batterie.

Les sociétés de gilles ont en effet bravé la pluie froide de l’après-midi pour rappeler aux Aclots que le printemps va arriver bientôt, et la fête a duré jusque tard dans la nuit. Tant pis pour ceux qui n’aime pas ça, cela ne fait que commencer : avant le grand cortège du 10 mars (suivi du carnaval aclot en nocturne le lundi et du Raclot le mardi !), il y aura encore le bal costumé prévu le 2 mars en soirée au Waux-Hall, et les soumonces générales qui elles auront lieu dans quinze jours.

A l’occasion de celles-ci, comme le veut la tradition, les gilles sortiront costumés et le spectacle est pratiquement un carnaval avant la lettre. C’est qu’il y a plus de 600 gilles en terre aclote, et leur sortie avec des déguisement originaux ainsi que l’ambiance qu’ils mettent avec leurs musiciens vaut déjà le déplacement.